Искусственное создание коронавируса нового типа является невозможным, поскольку нет ни одного даже косвенного доказательства этой теории.

Такое мнение высказал глава Уханьского института вирусологии Юань Чжимин.

"Кроме того, некоторые учёные полагают, что для синтезирования вируса требуется экстраординарный интеллект и огромный труд. Так что я никогда не верил в то, что сегодня мы, люди, смогли бы синтезировать подобный вирус", - утверждает вирусолог.