В МЧС советуют замачивать овощи и фрукты

В МЧС России посоветовали обрабатывать овощи и фрукты, которые были куплены в магазинах и на рынках. Специалисты рекомендуют их мыть, а также использовать нейтральное моющее средство.

Сотрудники МЧС советуют замачивать огруцы, помидоры и зелень перед употреблением на 15 минут. Также нужно вымыть все продукты, которые продаются в пластиковых упаковках. Перед выкладкой на стол продукты и сам стол необходимо протереть.