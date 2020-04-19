В МЧС России посоветовали обрабатывать овощи и фрукты, которые были куплены в магазинах и на рынках. Специалисты рекомендуют их мыть, а также использовать нейтральное моющее средство.
Сотрудники МЧС советуют замачивать огруцы, помидоры и зелень перед употреблением на 15 минут. Также нужно вымыть все продукты, которые продаются в пластиковых упаковках. Перед выкладкой на стол продукты и сам стол необходимо протереть.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.