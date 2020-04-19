В РАН рассказали, какой будет вторая волна заболеваемости COVID-19

Ученые сходятся во мнениях, что Россию и остальные страны мира в будущем ожидает вторая волна заболеваемости коронавирусом.

Иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов отмечает, что вторая волна заболеваемости будет только в том случае, если специалистам не удастся в ближайшее время вывести профилактическую вакцину от недуга.