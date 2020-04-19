Ученые сходятся во мнениях, что Россию и остальные страны мира в будущем ожидает вторая волна заболеваемости коронавирусом.
Иммунолог, академик РАН Сергей Недоспасов отмечает, что вторая волна заболеваемости будет только в том случае, если специалистам не удастся в ближайшее время вывести профилактическую вакцину от недуга.
"Но, вероятнее всего, она будет гораздо меньшего масштаба", — добавил Недоспасов.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.