Вирусолог объяснил низкую смертность от коронавируса в России

Уровень смертности в России от коронавирусной инфекции всё ещё находится на очень низком уровне. Таких результатов удалось добиться благодаря своевременной подготовке медицинских учреждений и эффективному выявлению легких случаев заражения.

Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.

По его словам, только 0,8% случаев заражения в России заканчиваются смертельным исходом.