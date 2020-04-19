Уровень смертности в России от коронавирусной инфекции всё ещё находится на очень низком уровне. Таких результатов удалось добиться благодаря своевременной подготовке медицинских учреждений и эффективному выявлению легких случаев заражения.
Такое мнение высказал вирусолог, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев.
По его словам, только 0,8% случаев заражения в России заканчиваются смертельным исходом.
"Эта цифра может вырасти и в два, и в три раза, но она уже на порядок ниже, чем-то, что наблюдалось в Италии и Испании на этом же этапе распространения коронавируса. Здесь у нас очевидный успех", — объяснил Лукашев.
Борьба президента Лукашенко со здравым смыслом в период пандемии продолжается. Он юлит и выводит народ на субботник, войска - на парад, а детей - в школы.