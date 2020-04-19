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Источник Правда.Ру

Назван дешевый продукт для восстановления мышц

Здоровье » Здоровье и профилактика

Учёные из из Университета Монтаны провели исследование, чтобы определить, как необходимо восстанавливать мышцы после интенсивных физических нагрузок.

Работа исследователей показала, что употребление специального спортивного питания после тренировок не является лушим способом восполнить микроэлементы. Оказалось, что углеводы из спортивного питания практически идентичны углеводам из обычного картофеля.

"На нас легко повлиять. Спортсмены, практикующие тренировки на выносливость, любят говорить о том, как тяжело они тренируются и насколько особенной является их диета. Однако эти сложности можно преодолеть, включив в программу употребление углеводов - так ваш рацион станет более разнообразным", - объяснил Брент Руби.

По его словам, спортивное питание можно заменить на картофель и получать все необходимые полезные вещества.

Темы спорт углеводы картофель физические нагрузки
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