Ученые проанализировали статистику заболеваемости и пришли к выводу, что мужчины чаще умирают от коронавирусной инфекции, чем женщины.
Об этом свидетельствует и первая статистика смертности в китайском Ухане, где 75% жертв опасного недуга — мужчины. Аналогичные цифры наблюдаются и в других государствах.
Исследователи определили, что у мужчин коронавирус чаще проходит в тяжелой форме из-за злоупотребления вредными привычками и неправильного образа жизни. Позже стало известно, что дело ещё и в генетике. Оказалось, что отсутствие у мужчин одной Х-хромосы делает их менее устойчивыми к COVID-19.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.