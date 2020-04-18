Стало известно, почему мужчины чаще умирают от коронавируса

Ученые проанализировали статистику заболеваемости и пришли к выводу, что мужчины чаще умирают от коронавирусной инфекции, чем женщины.

Об этом свидетельствует и первая статистика смертности в китайском Ухане, где 75% жертв опасного недуга — мужчины. Аналогичные цифры наблюдаются и в других государствах.

Исследователи определили, что у мужчин коронавирус чаще проходит в тяжелой форме из-за злоупотребления вредными привычками и неправильного образа жизни. Позже стало известно, что дело ещё и в генетике. Оказалось, что отсутствие у мужчин одной Х-хромосы делает их менее устойчивыми к COVID-19.