Британцев будут лечить от коронавируса препаратом, который не испытан

Семь предприятий в Великобритании, Европе, Индии и Китае начнут производить препарат от коронавируса, который не прошел клинические испытания.

Вакцина была разработана учеными из Университете Дженнера в Оксфорде.

Вместе с запуском производства исследовали объявили о проведении испытаний на добровольцах. Их планируют завершить к сентябрю 2020 года. К этому моменту уже будет произведено около миллиона доз препарата.