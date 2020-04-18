Семь предприятий в Великобритании, Европе, Индии и Китае начнут производить препарат от коронавируса, который не прошел клинические испытания.
Вакцина была разработана учеными из Университете Дженнера в Оксфорде.
Вместе с запуском производства исследовали объявили о проведении испытаний на добровольцах. Их планируют завершить к сентябрю 2020 года. К этому моменту уже будет произведено около миллиона доз препарата.
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