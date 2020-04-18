Пульмонолог рассказал, как коронавирус проявляется на коже

Коронавирус нового типа может проявляться и на коже человека. Об этом рассказал завкафедрой пульмонологии Сеченовского университета, профессор, врач-пульмонолог Сергей Авдеев.

По его словам, у 3-5% заболевших были обнаружены различные кожные симптомы заболевания COVID-19.

На коже заболевших может наблюдаться кожная сыпь, а также сетчатое ливедо (проявление сетчатого сосудистого рисунка на руках и ногах).