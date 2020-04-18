Врач назвал опасные места концентрации коронавируса

Названы пять общественных мест, где сегодня существует самая высокая вероятность заражения коронавирусом, из-за высокой концентрации бактерий. О таких местах рассказал кандидат медицинских наук, врач Владимир Зайцев.

По его мнению, самую высокую опасность представляют аптеки, поскольку сюда приходят люди, которые уже болеют различными недугами. Аналогичная ситуация происходит и с магазинами, которые посещает каждый человек. Ещё одно опасное место — автозаправки. Высокая вероятность заражения также наблюдается в местах для выгула собак и местах для выброса мусора.