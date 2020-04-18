Врач рассказал, может ли баня помочь победить коронавирус

Существует мнение, что посещение бани может помочь больным с коронавирусом излечиться. Однако врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин опроверг эту точку зрения.

По его словам, несмотря на высокую температуру, в бане наблюдается повышенная влажность. Выдахние пара может спровоцировать заражение людей, которые ранее были здоровыми. Более того, несоблюдение санитарных норм в бане может приводить к грибковым или бактериальным поражениям кожи