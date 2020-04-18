С февраля 2020 года Россия передала в Белоруссию более 14 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса. Именно с их помощью были обнаружены первые заболевшие COVID-19. Об этом напомнили белорусскому лидеру Александру Лукашенко в Роспотребнадзоре.
"Высокая эффективность российских тестов была подтверждена успешно проведёнными ещё в начале февраля в Китае сравнительными испытаниями, которые продемонстрировали высокую специфичность и чувствительность разработанных в России диагностических наборов", - ответили в ведомстве.
Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.