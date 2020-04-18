Роспотребнадзор ответил на критику Лукашенко о российских тест-системах

С февраля 2020 года Россия передала в Белоруссию более 14 тысяч тест-систем для обнаружения коронавируса. Именно с их помощью были обнаружены первые заболевшие COVID-19. Об этом напомнили белорусскому лидеру Александру Лукашенко в Роспотребнадзоре.