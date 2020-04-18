Группа американских учёных определила, что люди, страдающие от диабета, наиболее часто умирают от сердечно-сосудистых заболеваний.

"Мы не можем видеть полную статистику, так как до сих пор на Земле есть многие регионы, где отсутствует нормальная медицинская помощь. Люди не только не могут обратиться за медицинской помощью, но и не могут позволить себе медикаменты для контроля над такими серьезными заболеваниями, как диабет", - объяснили исследователи.

"Людям с таким заболеванием стоит особенно пристально следить за здоровьем сердца, так как статистика говорит сама за себя", - добавили учёные.