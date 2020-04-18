Россияне, которые заразились ОРВИ в период эпидемии коронавируса, должны соблюдать режим самоизоляции. При ухудшении симптомов необходимо вызывать врача.
Об этом сообщил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев. По его мнению, каждый заболевший ОРВИ должен пройти тест на коронавирус.
"Это очень важный вопрос. Если человек болеет ОРВИ, он должен соблюдать меры предосторожности и обратиться к медикам, чтобы сделать тест на коронавирус, так как может быть разносчиком новой инфекции", - рассказал Зуев.
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