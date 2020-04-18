Вирусолог дал рекомендации заболевшим ОРВИ

Россияне, которые заразились ОРВИ в период эпидемии коронавируса, должны соблюдать режим самоизоляции. При ухудшении симптомов необходимо вызывать врача.

Об этом сообщил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Виктор Зуев. По его мнению, каждый заболевший ОРВИ должен пройти тест на коронавирус.