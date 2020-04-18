Министерство здравоохранения России рекомендовало субъектам приостановить плановую вакцинацию взрослых и детей (за исключением новорожденных).

В своём решение ведомство ориентируется на рекомендации Всемирной организации здравоохранения, которая рекомендовала избегать "массовой вакцинации".

"Россия не единственная страна в мире, которая пошла на эти меры. К середине апреля уже 24 страны перенесли сроки вакцинации против кори. ВОЗ также советует избегать кампаний массовой вакцинации, пока ситуация с COVID-19 не разрешится", — сказано в сообщении Минздрава.