Ученые России разрабатывают вакцину от коронавируса. Параллельно ведется работа по ускорению ее регистрации.

Об этом сегодня рассказал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы задействовали сегодня все регуляторные механизмы, в том числе возможность запараллелить некоторые из них, но мы понимаем, что помимо просто выпуска вакцины, должны быть подтверждены и вопросы безопасности, и ее эффективности. Мы стараемся и с научным сообществом, с экспертным разрабатывать эти варианты, в том числе для тех вариантов вакцин, которые уже имеют базу при применении при других заболеваниях, которые могут быть более быстро допущены в практику. Все варианты сегодня рассматриваются и разрабатываются", — пояснил глава Минздрава на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ, которое прошло под председательством Владимира Путина.