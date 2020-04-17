Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В России пытаются ускорить регистрацию вакцины от коронавируса

Здоровье

Ученые России разрабатывают вакцину от коронавируса. Параллельно ведется работа по ускорению ее регистрации.

Об этом сегодня рассказал Министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"Мы задействовали сегодня все регуляторные механизмы, в том числе возможность запараллелить некоторые из них, но мы понимаем, что помимо просто выпуска вакцины, должны быть подтверждены и вопросы безопасности, и ее эффективности. Мы стараемся и с научным сообществом, с экспертным разрабатывать эти варианты, в том числе для тех вариантов вакцин, которые уже имеют базу при применении при других заболеваниях, которые могут быть более быстро допущены в практику. Все варианты сегодня рассматриваются и разрабатываются", — пояснил глава Минздрава на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских учреждений в регионах РФ, которое прошло под председательством Владимира Путина.

Эксперты ожидают пика заболеваемости коронавирусом в июне-июле. До этого времени ежедневно будет увеличиваться количество новых случаев заражения и количество летальных исходов.

Темы коронавирус владимир путин михаил мурашко минздрав россии пик заболеваемости
Новости Все >
Московские вокзалы проходят дезинфекцию
Кокорин после тюрьмы чувствует себя странно во время празднования голов
Жительницу Череповца задержали за снятие порчи
В России пытаются ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
Экс-глава СБР Тихонов сравнил себя со Сталиным
В СК раскрыли двойное убийство, совершенное в 2003 году
В Подмосковье завели дело на сбежавшего пациента с COVID-19
В Совфеде одобрили перенос даты окончания Второй Мировой войны
В Республике Коми женщина собирала деньги за обучение, которого не было
УЕФА перенесёт старт Лиги чемпионов на октябрь
Последние материалы
Пандемия невольно запустила переоценку смыслов
Кокорин после тюрьмы чувствует себя странно во время празднования голов
Жительницу Череповца задержали за снятие порчи
В России пытаются ускорить регистрацию вакцины от коронавируса
МИ-38: теперь и "на гражданке"?
Экс-глава СБР Тихонов сравнил себя со Сталиным
Олег Шеин: централизация власти при эпидемии может сыграть плохую службу
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
В СК раскрыли двойное убийство, совершенное в 2003 году
Коронавирус приведет к новому миропорядку?
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Российский шоу-бизнес
Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в "Инстаграм"
Здоровье
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Бывший СССР
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии стран бывшего СССР Любовь Степушова Конрад Ренкас Смоленская катастрофа - 10 лет антироссийской истерии в Польше Конрад Ренкас
Комментарии
Китайские эксперты: "Армата" - неудачный танк
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Во Франции определили температуру гибели коронавируса
Задержаны начальник полиции и начальник ГИБДД города Георгиевска
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
ФАС проверит рост цен на чеснок, лимоны и имбирь
Игра не закончена: саудиты делают новый ход
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Сбербанк отменил комиссию за переводы из других банков
Увеличилось количество краж еды и ограблений магазинов
Когда наступит климакс? Определи сама
В Москве за сутки коронавирус подхватили почти две тысячи человек
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Станет ли мир другим после пандемии
Жириновский о будущем: "Ни один режим не рухнет, не ждите"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Пальцевый массаж от простатита не избавит
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ