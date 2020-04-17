Баня не спасет от COVID-19

Терапевт и иммунолог Ирина Ярцева рассказала, почему поход в баню не способен убить коронавирус, погибающий от высоких температур. Об этом сообщает телеканал "360".

"В человеке всегда сохраняется одинаковая температура несмотря на внешние факторы. Даже если в бане 60 градусов, внутри у него все равно поддерживается терморегуляция. Это глупо, что пить горячую воду, что помещать человека куда-либо", — пояснила Ярцева.

Таким образом, убить вирус может только сам организм человека, который поднимает температуру в случае необходимости. Однако многие люди, пугаясь высокой температуры, тут же норовят ее сбить, не давая организму бороться с инфекцией.