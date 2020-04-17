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Источник Правда.Ру

Донорам плазмы для лечения коронавируса в Москве заплатят

Здоровье

Жителей Москвы, которые излечились от коронавируса, призывают стать донорами. Антитела, содержащиеся в их крови, могут помочь в лечении опасного вируса.

За оказание бесценной помощи москвичам заплатят.

"Ежедневно от инфекции излечиваются около 100-150 человек. Сейчас таких людей уже около 1500, а значит, в Москве есть потенциальные доноры. Я обращаюсь с просьбой к этим людям. Наши врачи помогли вам справиться с инфекцией — помогите и вы тем, кто сейчас находится в больнице", — заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Сумма, которую получат доноры плазмы, пока не озвучивается. Она будет прописана в указе мэра Москвы, который сейчас готовится к публикации.

Напомним, что стать донором может любой гражданин в возрасте от 18 до 55 лет, не имеющий хронических заболеваний, ВИЧ, гепатитов В и С. На вопросы потенциальных доноров ответят по телефону горячей линии 8 (495) 870-45-16. Звонки принимают ежедневно с 9 до 19 часов.

Стоит отметить, что в Москве подобные манипуляции уже совершали: кровь от излечившихся от коронавируса переливали инфицированным. На сегодняшний день известно об 11 москвичах, которые выступили донорами.

Темы донор москва коронавирус анастасия ракова переливание крови
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