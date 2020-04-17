Новая загадка для ученых: почему мужчины чаще умирают от COVID-2019?

До недавнего времени было широко распространено мнение о том, что от коронавируса в основном умирают пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни.

Но, согласно данным мировой статистики, COVID-2019 выбирает жертв еще и по половому признаку: заразившиеся мужчины умирают в два раза чаще.

Эта тенденция впервые проявилась в Китае, где в результате одного анализа был выявлен показатель смертности в 2,8% у мужчин по сравнению с 1,7% у женщин.

На сегодня этот факт подтвержден во Франции, Германии, Иране, Италии, Южной Корее и в Великобритании.

Например:

в Италии на долю мужчин приходится 71% случаев смерти от коронавируса;

в Испании мужчин погибло в два раза больше, чем женщин;

в Великобритании из 4122 зарегистрированных случаев смерти 2523 мужчины и 1599-женщины.

Так почему же мужчины более уязвимы?

"Честный ответ заключается в том, что никто из нас не знает, что вызывает эту разницу", — сказал профессор Сара Хокс, директор Центра UCL (США) по гендерным вопросам и глобальному здравоохранению.

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Курение

Это было самое первое предположение ученых. Основано оно на том, что в Китае курят почти 50% мужчин и около 2% женщин. Это дало повод считать, что пагубная привычка сказывается на состоянии здоровья легких и способствует тому, что мужчины страдают от более тяжелых симптомов и чаще умирают.

курильщики составляют:

12% от тех, кто имеет менее тяжелые симптомы;

26% из тех, кто оказался в реанимации или умер.

Поведенческие факторы

Ряд исследований показал, что мужчины реже моют руки, реже используют мыло, реже обращаются за медицинской помощью и чаще игнорируют рекомендации врачей.

В общем-то, довольно спорная теория.

Биологические особенности

Исследования Сабром Клейном, профессором Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, показали, что мужчины имеют более низкие врожденные противовирусные иммунные реакции на целый ряд инфекций, включая гепатит С и ВИЧ.

"Исследования на мышах показывают, что это может быть также верно для коронавирусов, хотя COVID-19 специально не изучался. Их (мужская — Прим.ред.) иммунная система может не инициировать соответствующую реакцию, когда она изначально видит вирус", — говорит Клейн.

Гормоны также могут играть определенную роль: доказано, что эстроген усиливает противовирусные реакции иммунных клеток. И многие гены, регулирующие иммунную систему, кодируются на Х-хромосоме (из которых у мужчин есть один, а у женщин-два), и поэтому возможно, что некоторые гены, участвующие в иммунном ответе, более активны у женщин, чем у мужчин.