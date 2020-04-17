Новая загадка для ученых: почему мужчины чаще умирают от COVID-2019?

До недавнего времени было широко распространено мнение о том, что от коронавируса в основном умирают пожилые люди и те, у кого есть хронические болезни.
Но, согласно данным мировой статистики, COVID-2019 выбирает жертв еще и по половому признаку: заразившиеся мужчины умирают в два раза чаще.
Эта тенденция впервые проявилась в Китае, где в результате одного анализа был выявлен показатель смертности в 2,8% у мужчин по сравнению с 1,7% у женщин.
На сегодня этот факт подтвержден во Франции, Германии, Иране, Италии, Южной Корее и в Великобритании.
Например:
"Честный ответ заключается в том, что никто из нас не знает, что вызывает эту разницу", — сказал профессор Сара Хокс, директор Центра UCL (США) по гендерным вопросам и глобальному здравоохранению.
Это было самое первое предположение ученых. Основано оно на том, что в Китае курят почти 50% мужчин и около 2% женщин. Это дало повод считать, что пагубная привычка сказывается на состоянии здоровья легких и способствует тому, что мужчины страдают от более тяжелых симптомов и чаще умирают.
курильщики составляют:
Ряд исследований показал, что мужчины реже моют руки, реже используют мыло, реже обращаются за медицинской помощью и чаще игнорируют рекомендации врачей.
В общем-то, довольно спорная теория.
Исследования Сабром Клейном, профессором Школы общественного здравоохранения Джонса Хопкинса, показали, что мужчины имеют более низкие врожденные противовирусные иммунные реакции на целый ряд инфекций, включая гепатит С и ВИЧ.
"Исследования на мышах показывают, что это может быть также верно для коронавирусов, хотя COVID-19 специально не изучался. Их (мужская — Прим.ред.) иммунная система может не инициировать соответствующую реакцию, когда она изначально видит вирус", — говорит Клейн.
Гормоны также могут играть определенную роль: доказано, что эстроген усиливает противовирусные реакции иммунных клеток. И многие гены, регулирующие иммунную систему, кодируются на Х-хромосоме (из которых у мужчин есть один, а у женщин-два), и поэтому возможно, что некоторые гены, участвующие в иммунном ответе, более активны у женщин, чем у мужчин.
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.