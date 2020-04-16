Более 16 тысяч москвичей инфицированы коронавирусом

75 детей заболело коронавирусом за сутки. Такие данные по Москве приводит оперативный штаб.

Дети до 18 лет составляют 5,5% от общего числа заболевших за последние 24 часа. Еще 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Таким образом, больше половины новых заболевших коронавирусом в Москве — люди до 45 лет.

Всего за сутки в столице зафиксировано 1 370 новых инфицированных. С начала эпидемии их число достигло 16 146 пациентов.

Новых коронавирусных больных в Москве в возрасте от 46 до 65 лет — 35%, тех, кому от 66 до 80 лет — 10,5%, а тех, кто старше 80 лет — 4%.

В столице штрафуют магазины, которые нарушили режим карантина. За четыре дня в столице составлено почти 260 протоколов. Чаще всего торговые точки не делают разметку для стоящих в очереди покупателей. Общая сумма штрафов, которые предстоит выплатить владельцам магазинов, составляет 61,3 миллиона рублей.

На въезде в Москву проверяют автомобили. Проверка выборочная. Водитель и пассажир обязаны предъявить электронный пропуск, в котором указан маршрут следования и причина выхода из дома.