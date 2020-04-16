Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Более 16 тысяч москвичей инфицированы коронавирусом

Здоровье

75 детей заболело коронавирусом за сутки. Такие данные по Москве приводит оперативный штаб.

Дети до 18 лет составляют 5,5% от общего числа заболевших за последние 24 часа. Еще 45% — люди в возрасте от 18 до 45 лет. Таким образом, больше половины новых заболевших коронавирусом в Москве — люди до 45 лет.

Всего за сутки в столице зафиксировано 1 370 новых инфицированных. С начала эпидемии их число достигло 16 146 пациентов.

Новых коронавирусных больных в Москве в возрасте от 46 до 65 лет — 35%, тех, кому от 66 до 80 лет — 10,5%, а тех, кто старше 80 лет — 4%.

В столице штрафуют магазины, которые нарушили режим карантина. За четыре дня в столице составлено почти 260 протоколов. Чаще всего торговые точки не делают разметку для стоящих в очереди покупателей. Общая сумма штрафов, которые предстоит выплатить владельцам магазинов, составляет 61,3 миллиона рублей.

На въезде в Москву проверяют автомобили. Проверка выборочная. Водитель и пассажир обязаны предъявить электронный пропуск, в котором указан маршрут следования и причина выхода из дома.

Темы москва возраст коронавирус
Новости Все >
На Кубани увеличились случаи “тяжелых” заражений COVID-19
В Кемерове задержали грабителя храма
Более 16 тысяч москвичей инфицированы коронавирусом
Обратные авиарейсы из Таиланда и Индонезии состоятся в четверг
В Японии будет продлен режим ЧС до 6 мая
Британия не планирует ослаблять карантин
В Подмосковье осудили женщину, бросившую своего ребенка на улице
Тренер Майка Тайсона вспомнил, как боксёр закрыл его в клетке с тигром
В Москве выписали штрафы 260 магазинам
У преступников в Армении будут изымать имущество без суда
Последние материалы
В Подмосковье осудили женщину, бросившую своего ребенка на улице
Чем кормить еще не родившегося ребенка
Тренер Майка Тайсона вспомнил, как боксёр закрыл его в клетке с тигром
В Москве выписали штрафы 260 магазинам
У преступников в Армении будут изымать имущество без суда
Вакцинацию россиян отменили из-за коронавируса
"Зенит" заплатит "Крыльям" за Зиньковского 130 млн
Полякам разрешили гулять в парках и лесах
Кататься на лошади – это здорово!
Мэра Новокузнецка нецензурно обругали за замечание о самоизоляции
Популярное
Новости медицины
Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"

Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.

Врачи "скорой" посоветовали россиянам "не верить ничему"
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Игорь Буккер "Тайная вечеря" Леонардо ожила в канун Пасхи Игорь Буккер Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова
Комментарии
Советы психолога, как не сойти с ума при карантине
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Шаблинский о референдуме по поправкам: голосовать пойду и скажу "нет"
Полякам разрешили гулять в парках и лесах
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На улицу по пропуску: в Москве ввели режим полной самоизоляции
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
47 граждан Узбекистана заболели коронавирусом за сутки
В Махачкале скончалась беременная девушка, зараженная коронавирусом
"Железный занавес" опустил не коронавирус
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
Эксперты: коронавирус в Белоруссии - национальная катастрофа
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
На фоне пандемии вылезают уши системных проблем
Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны
"Уймитесь": Жириновский обратился к Лукашенко
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ