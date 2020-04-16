Если у вас появилась сыпь на ногах, то вы, вероятно, заразились коронавирусом.
Странную, на первый взгляд взаимосвязь между кожным высыпанием и коронавирусной пневмонией заметили медики сразу в двух странах — Италии и Испании. Причем, как отмечается в их докладах, появляется сыпь чаще у детей и подростков.
Как пишет портал Metro,
"неприятные пурпурные поражения, которые выглядят как ветрянка, корь или обморожения на пальцах ног и ног могут быть признаком коронавируса.
Среди первых зарегистрированных случаев был 13-летний мальчик в Италии, у которого было то, что первоначально считалось укусом скрипичного паука.
Он попал в больницу 8 марта после того, как на его коже появились трещинки, которые "вспыхнули", прежде чем покрыться коркой. Через два дня у него развились явления лихорадки, мышечные боли, головная боль, интенсивный зуд и жжение на поражениях стопы".
Сейчас каждый пятый пациент в итальянских больницах страдает странным дерматологическим заболеванием.
Детский дерматолог Маццотта Трокколи говорит:
"Если дальнейшие наблюдения и лабораторные данные подтвердят, что мы столкнулись с клиническим признаком COVID-19, этот дерматологический признак может быть полезен для выявления детей и подростков с минимальными формами инфекции (теми, которые сейчас называют бессимптомными — прим. ред), но потенциальными источниками заражения.'
Врачи "скорой помощи" из Омска обратились к жителям России и посоветовали им "не верить ничему", что пишут в западных СМИ.