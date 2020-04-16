Врачи Италии и Испании выявили "странный" симптом коронавируса

Если у вас появилась сыпь на ногах, то вы, вероятно, заразились коронавирусом.

Странную, на первый взгляд взаимосвязь между кожным высыпанием и коронавирусной пневмонией заметили медики сразу в двух странах — Италии и Испании. Причем, как отмечается в их докладах, появляется сыпь чаще у детей и подростков.

Как пишет портал Metro,

"неприятные пурпурные поражения, которые выглядят как ветрянка, корь или обморожения на пальцах ног и ног могут быть признаком коронавируса. Среди первых зарегистрированных случаев был 13-летний мальчик в Италии, у которого было то, что первоначально считалось укусом скрипичного паука. Он попал в больницу 8 марта после того, как на его коже появились трещинки, которые "вспыхнули", прежде чем покрыться коркой. Через два дня у него развились явления лихорадки, мышечные боли, головная боль, интенсивный зуд и жжение на поражениях стопы".

Сейчас каждый пятый пациент в итальянских больницах страдает странным дерматологическим заболеванием.

Детский дерматолог Маццотта Трокколи говорит: