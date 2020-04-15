Покровская больница в Петербурге приостановила прием новых пациентов

Перепрофилированная под пациентов с пневмонией Покровская больница в Санкт-Петербурге больше не принимает пациентов. Многие отделения находятся на карантине, а врачи остальных отделений больницы не могут справиться с высокой нагрузкой.

"15 апреля стационар Покровской больницы оказался переполнен. 77 коек второго отделения кардиологии заняты, пациентов, которые поступили недавно, разместили в коридорах", — сообщает "Фонтанка.Ру".

В случае необходимости больных не смогут положить в реанимацию, так как отделение изолировано из-за карантина после выявленного случая заболевания коронавирусом.

Что делать?

Комитет по здравоохранению пообещал перевести некоторых пациентов в другие больницы. В настоящее время проходят последние стадии дезинфекции Александровская больница и больница святого Георгия. В ближайшее время они смогут принимать пациентов с воспалением легких.﻿

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что все учебные заведения Минобороны в Петербурге — продезинфицировали.

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