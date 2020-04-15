В 45 новых КТ-центрах будут осматривать пациентов с ОРВИ

В городских поликлиниках Москвы открыли КТ-центры. Всего по столице их запустили 45.

В этих центрах будут принимать и диагностировать москвичей с симптомами ОРВИ, внебольничной пневмонии и подозрением на коронавирус.

"Поставить диагноз "коронавирусная инфекция" на основании только лабораторных исследований возможно далеко не во всех случаях. Поэтому мы по предложению Клинического комитета приняли решение создать специальные центры на базе городских поликлиник, где пациентам с подозрением на коронавирус будут дополнительно проводить КТ, УЗИ и другие исследования для точного установления диагноза. Сейчас в городе работает 45 таких центров. В них провели уже более 5 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки, и в 27% случаев выявлены признаки вирусной пневмонии. Более 1 тысячи человек получили противовирусные лекарства", — пояснила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Здесь же у пациентов возьмут общий анализ крови, сделают электрокардиограмму, сделают мазки на коронавирус и ультразвуковое исследование. По итогам обследования врачи поставят диагноз и примут решение о необходимости госпитализации. Центры будут работать в круглосуточном режиме, но принимать обычных больных и вести плановый прием здесь временно прекратили.