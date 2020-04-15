Врач-фармаколог: самодельный антисептик не сможет убить коронавирус

Врач-фармаколог Игорь Фёдоров заявил, что спиртосодержащий антисептик, неправильно приготовленный в домашних условиях, не сможет убить коронавирус, что станет "роковой ошибкой".

"В домашних условиях очень сложно правильно приготовить нужную композицию из спирта. Согласно данным ВОЗ, только спирт в содержании более 62% способен убить вирус, все остальное не сможет", — сообщил врач.

Поэтому, пояснил Фёдоров, есть риск, что домашний антисептик не справится с вирусами, что может стать роковой ошибкой. Антисептик, приобретенный в аптеке, убивает вирус на несколько минут.

Антисептики без спирта хуже

"Если говорить о неспиртосодержащих антисептиках, содержащих хлоргексидин, то они эффективны против бактерий, но против вируса они не действуют", — пояснил врач.

Ранее МЧС в памятке с правилами поведения в условиях распространения коронавируса опубликовало рецепты на тему изготовления антисептиков в домашних условиях.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России в шесть раз увеличили производство кожных антисептиков.