Больше 1200 москвичей победили коронавирус

1205 пациентов, имевших положительные тесты на коронавирус, выписали из больниц Москвы. Из них за последние сутки — 189 человек.

Об этом сообщает оперативный штаб.

"За прошедшие сутки из московских больниц были выписаны ещё 189 человек. Те пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением после выписки, получили соответствующие рекомендации. Число выздоровевших в Москве неуклонно растёт, и мы надеемся, что эта позитивная динамика продолжится и дальше. Всего количество человек, выздоровевших от коронавирусной инфекции, в Москве увеличилось до 1205", — рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За минувшие сутки в столице заболели коронавирусом 1 774 человека. Всего в Москве с начала эпидемии зарегистрировано 14 776 случаев заболевания. Около половины новых случаев — пациенты до 45 лет. Также за последние сутки в Москве задержано 213 нарушителей режима карантина. Их принудительно доставили в обсервационные центры и оштрафовали. Общая сумма штрафов превышает один миллион рублей.