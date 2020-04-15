Врач заявил о вреде алкоголя при коронавирусной инфекции

Врач одной из больниц в Нью-Йорке Марлен Каплан в интервью с РИА "Новости" опроверг пользу употребления спиртных напитков при коронавирусной инфекции.

Он отметил, что нагрузка на организм больного COVID-19 и так слишком велика, а употребление алкоголя создаст дополнительную нагрузку для печени, которая должна будет усиленно отфильтровывать вредные вещества. По словам медика, спиртными напитками можно разве что продезинфицировать ротовую полость и горло, но никак не легкие.