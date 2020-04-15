Доктор Комаровский: местный иммунитет может защитить от COVID-19

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что человек может не заразиться коронавирусом благодаря местному иммунитету.

"Большое количество людей могут близко общаться с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но при этом они не заражаются. Есть такое явление — местный иммунитет", — пояснил он.

Что такое местный иммунитет?

Местный иммунитет — это защитные свойства слизистых оболочек.

"В этой слизистой оболочке содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины. Они способны нейтрализовать вирусы при попытке тех внедриться в организм", — сообщил Комаровский.

Также специалист отметил, что на местный иммунитет могут влиять различные факторы. Например, в жидкой слизи иммуноглобулины активны. Однако если слизистые оболочки пересыхают, то местный иммунитет перестает работать.

Кроме того, местный иммунитет имеет и индивидуальные особенности: он может быть у кого-то более выражен, у кого-то — менее.

Ранее доктор Комаровский рассказал, что защититься от COVID-19 поможет респиратор.