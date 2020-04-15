Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что человек может не заразиться коронавирусом благодаря местному иммунитету.
"Большое количество людей могут близко общаться с человеком, у которого есть все симптомы коронавируса, но при этом они не заражаются. Есть такое явление — местный иммунитет", — пояснил он.
Местный иммунитет — это защитные свойства слизистых оболочек.
"В этой слизистой оболочке содержатся особые вещества — секреторные иммуноглобулины. Они способны нейтрализовать вирусы при попытке тех внедриться в организм", — сообщил Комаровский.
Также специалист отметил, что на местный иммунитет могут влиять различные факторы. Например, в жидкой слизи иммуноглобулины активны. Однако если слизистые оболочки пересыхают, то местный иммунитет перестает работать.
Кроме того, местный иммунитет имеет и индивидуальные особенности: он может быть у кого-то более выражен, у кого-то — менее.
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