Врачи рассказали об опасности бессимптомного течения COVID-19

У многих людей, заразившихся коронавирусом, заболевание протекает бессимптомно. В связи с этим осложняется пресечение распространения болезни, так как ее носители ведут привычный им образ жизни.

Каковы последствия такого течения вируса?

"Человек, у которого не проявляются признаки заражения коронавирусом, может заразить других людей. Сегодня это основная проблема распространения коронавируса", — сообщил заведующий кафедрой пульмонологии Сеченовского университета Сергей Авдеев.

Коронавирусная инфекция тяжелее всего протекает у людей пожилого возраста, а также у людей, имеющих хронические заболевания.

По данным ученых из Сингапура, у 50-70% зараженных заболевание протекает без проявления каких-либо симптомов. Симптомы могут не появляться до четырех недель. У носителя вируса со временем может выработаться к нему иммунитет, для этого ему необязательно нужно переносить коронавирусную инфекцию.

Из-за бессимптомных случаев очень сложно отслеживать распространение болезни и предотвратить вспышки заболевания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что ожирение названо самым опасным фактором для больных коронавирусом.