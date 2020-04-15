В Москве принудительно госпитализированы 200 человек с COVID-19

За минувшие сутки в Москве было принудительно госпитализировано более 200 зараженных коронавирусом, которые нарушили режим самоизоляции.

Напомним, что пациенты, у которых заболевание протекает в легкой форме, находятся на домашнем лечении. Они могут связаться с врачом с помощью телемедицины. Их в Москве уже более 7 тысяч.

Для того чтобы пациент получил возможность проходить лечение дома, он обязан оформить согласие строго соблюдать карантин. Для контроля над данной категорией больных им выдается специальный телефонный аппарат с приложением, которое позволяет отслеживать состояние пациента и нахождение его по месту проживания.

Но несмотря на это, только за последние сутки в Москве было зафиксировано 213 нарушений. Все нарушители должны будут заплатить штрафы, общая сумма которых более одного миллиона рублей.

Их доставили в специально оборудованные обсервационные центры, где они будут проходить дальнейшее лечение под контролем медицинских специалистов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что 3388 человек за сутки в России заболели коронавирусом.