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Источник Правда.Ру

Ожирение названо самым опасным фактором для больных коронавирусом

Здоровье

Ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что ожирение является наиболее опасным фактором для больных COVID-19. Изучив данные восьми тысяч больных коронавирусом, они обнаружили, что у 46 % пациентов был избыточный вес. Об этом пишет телеканал "360".

По словам медиков, люди с избыточным весом в большей степени подвержены заражению коронавирусной инфекцией. При этом именно у них она может протекать с осложнениями: иммунитет таких людей усиленно борется с лишним весом и потому не может одновременно противостоять еще и коронавирусу. 

На основе этих исследований ученые связали большое количество зараженных COVID-19 в Америке с проблемой ожирения. Как известно, сейчас Штаты лидируют среди других стран по числу инфицированных.

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