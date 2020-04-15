Ожирение названо самым опасным фактором для больных коронавирусом

Ученые из Медицинской школы имени Гроссмана при Нью-Йоркском университете выяснили, что ожирение является наиболее опасным фактором для больных COVID-19. Изучив данные восьми тысяч больных коронавирусом, они обнаружили, что у 46 % пациентов был избыточный вес. Об этом пишет телеканал "360".

По словам медиков, люди с избыточным весом в большей степени подвержены заражению коронавирусной инфекцией. При этом именно у них она может протекать с осложнениями: иммунитет таких людей усиленно борется с лишним весом и потому не может одновременно противостоять еще и коронавирусу.

На основе этих исследований ученые связали большое количество зараженных COVID-19 в Америке с проблемой ожирения. Как известно, сейчас Штаты лидируют среди других стран по числу инфицированных.