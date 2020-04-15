Врач рассказала, кому не стоит есть имбирь

Нутрициолог и член Национального общества диетологов Ольга Деккер в беседе с "Аргументами и фактами" рассказала, кому противопоказано употребление имбиря в пищу. Так, данный продукт не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта — он может вызвать обострение язвы или гастрита.

Также пряность не окажет какого-либо полезного воздействия на организм человека, питающегося продуктами с низким содержанием белка — ведь именно белки доставляют все полезные вещества.