Нутрициолог и член Национального общества диетологов Ольга Деккер в беседе с "Аргументами и фактами" рассказала, кому противопоказано употребление имбиря в пищу. Так, данный продукт не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта — он может вызвать обострение язвы или гастрита.
Также пряность не окажет какого-либо полезного воздействия на организм человека, питающегося продуктами с низким содержанием белка — ведь именно белки доставляют все полезные вещества.
"Если белка нет, пища неполноценная, человек скудно питается, ест чипсы и шоколад, потом запивает дорогущим имбирем и думает, что он сделал профилактику, это бессмысленно", — пояснила Деккер.
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