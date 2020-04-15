Диетолог посоветовала россиянам есть во время карантина больше капусты

Врач-диетолог Лидия Ионова советует россиянам во время самоизоляции, вызванной угрозой распространения коронавируса, соблюдать определенную диету.

По словам врача сейчас особенно важно употреблять достаточное количество овощей. Это связано с тем, что основная часть овощей оказывает положительное влияние на состояние иммунитета, кроме того, они низкокалорийны.

"Особенно полезно, если хотя бы пять дней в неделю в рационе будут присутствовать крестоцветные, то есть все виды капусты: белокочанная, брокколи, цветная", — пояснила врач.

Специалист отметила, что каждый день нужно есть не менее 500 граммов овощей. Также не стоит забывать и про фрукты, а при возможности и есть хотя бы по 100 граммов ягод.

Ранее врач-диетолог Антонина Стародубова рассказала о правилах питания во время карантина. В первую очередь специалист советует есть меньше сладкого, выпечки, продуктов из рафинированной муки и отказаться от употребления сладких напитков.

Также специалисты посоветовала отказаться от употребления таких продуктов, как колбасы, копчености, так как в них содержится большое количество соли.