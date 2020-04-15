Врач одной из больниц Нью-Йорка Марлен Каплан в интервью РИА "Новости" прокомментировал эффективность переливания донорской плазмы с антителами при лечении больных коронавирусной инфекцией.
Сам Каплан ранее переболел COVID-19 и сдал свою плазму. Он отметил, что этот метод уже использовался при лечении других вирусных инфекций и показал хорошие результаты, однако в данном случае его применение нецелесообразно.
"Так или иначе, я думаю, что людям в критическом состоянии с тяжелыми повреждениями легких даже эта терапия вряд ли поможет. Она, вероятно, поможет тем, у кого умеренные или тяжелые симптомы, чтобы не дать им погрузиться в критическое состояние. Но я не думаю, что в случае с критическими больными эта терапия поможет", — поделился своим мнением медик.
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