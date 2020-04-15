Врач опроверг пользу переливания плазмы крови в борьбе с COVID-19

Врач одной из больниц Нью-Йорка Марлен Каплан в интервью РИА "Новости" прокомментировал эффективность переливания донорской плазмы с антителами при лечении больных коронавирусной инфекцией.

Сам Каплан ранее переболел COVID-19 и сдал свою плазму. Он отметил, что этот метод уже использовался при лечении других вирусных инфекций и показал хорошие результаты, однако в данном случае его применение нецелесообразно.