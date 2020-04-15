Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Канадские вирусологи,проведя исследование воздействия на коронавирус имеющихся сегодня противовирусных препаратов, подтвердили эффективность препарата Ремдесивир.
Доклад о результатах работы группы ученых опубликован в Journal of Biological Chemistry.
Как следует из документа, лекарство Ремдесивир способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.
"Препарат был протестирован при лечении ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии, которые имеют РНК, сходную структуре с РНК COVID-2019. В ближайшее время будет проведен еще ряд испытаний, включая испытания на людях", - говорят вирусологи.
Напомним, что ранее российский Минздрав рекомендовал к использованию для лечения коронавирусной пневмонии 6 препаратов:
А 14 апреля министр здравоохранения РФ объявил, что разработан препарат для лечения коронавирусной инфекции.
Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.