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Источник Правда.Ру

Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Здоровье

Канадские вирусологи,проведя исследование воздействия на коронавирус имеющихся сегодня противовирусных препаратов, подтвердили эффективность препарата Ремдесивир.

Доклад о результатах работы группы ученых опубликован в Journal of Biological Chemistry.

Как следует из документа, лекарство Ремдесивир способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

"Препарат был протестирован при лечении ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии, которые имеют РНК, сходную структуре с РНК COVID-2019. В ближайшее время будет проведен еще ряд испытаний, включая испытания на людях", - говорят вирусологи.

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Напомним, что ранее российский Минздрав рекомендовал к использованию для лечения коронавирусной пневмонии 6 препаратов:

  • хлорохин,
  • гидроксихлорохин,
  • лопинавир+ритонавир,
  • азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином),
  • препаратах интерферонов.

А 14 апреля министр здравоохранения РФ объявил, что разработан препарат для лечения коронавирусной инфекции.

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