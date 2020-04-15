Подтверждена эффективность блокирующего коронавирус лекарства

Канадские вирусологи,проведя исследование воздействия на коронавирус имеющихся сегодня противовирусных препаратов, подтвердили эффективность препарата Ремдесивир.

Доклад о результатах работы группы ученых опубликован в Journal of Biological Chemistry.

Как следует из документа, лекарство Ремдесивир способно блокировать размножение SARS-CoV-2 в организме.

"Препарат был протестирован при лечении ближневосточного респираторного синдрома и атипичной пневмонии, которые имеют РНК, сходную структуре с РНК COVID-2019. В ближайшее время будет проведен еще ряд испытаний, включая испытания на людях", - говорят вирусологи.

Чем лечат коронавирус сейчас

Напомним, что ранее российский Минздрав рекомендовал к использованию для лечения коронавирусной пневмонии 6 препаратов:

хлорохин,

гидроксихлорохин,

лопинавир+ритонавир,

азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином),

препаратах интерферонов.

А 14 апреля министр здравоохранения РФ объявил, что разработан препарат для лечения коронавирусной инфекции.