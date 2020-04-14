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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Идея "заразить всю молодежь коронавирусом" - не метод, а полный бред

Здоровье

Несмотря на то, что о коронавирусе человечество узнало еще в декабре прошлого года, а пандемия его коснулась практически всех стран, ученые признают, что очень много о COVID-2019 не знают. И как бороться с ним — представляют слабо.

Из-за этого возникают самые разные предложения. Например, вчера (14 апреля) профессор эпидемиологии из Германии Александр Кекуле предложил правительству своей страны завершить режим изоляции и дать возможность молодым переболеть коронавирусом (по сути — заразить им тех, кто моложе 50 лет) для того, чтобы у людей выработался иммунитет.

С ним оказались категорически не согласны коллеги по всему миру, назвав предложенный способ чуть ли не шарлатанским.

Вот, что сказал корреспонденту "Правда.Ру", комментируя "метод Кекуле", Давид Заридзе, профессор НИИ канцерогенеза Российского онкологического научного центра, президент Противоракового общества России

Я, конечно, не эпидемиолог, но могу сказать, как человек, кое-что в медицине понимающий, что этот "метод" — бред, граничащий с маразмом. Что значит "заразить молодежь"? Понятно, что, проходя через болезнь, человек вырабатывает иммунитет. Но заражать специально? Причем массово? В надежде, что разовьется "стадный иммунитет"? Так еще никто не боролся с болезнями.

Было очень легко оспой заразить всех, а там посмотрим, что будет. Но речь идет о живых людях. И ставить на них сомнительные эксперименты — это не метод.

Это, в первую очередь, совершенно неэтично. Посмотреть, как некоторые выживут, а другие умрут? Я так понимаю. Ведь до сих пор люди умирают от вируса. Это все глупости, конечно.

Он говорит, что те, кто моложе 50 лет, вряд ли умрут или серьезно заболеют...

Он просто не знает статистики. В Америке половина умерших — это люди моложе 45 лет. Странно, что специалист такого уровня, как Кекуле, этой статистики не знает. Я, повторюсь, не специалист в эпидемиологии и вирусологии, я занимаюсь неинфекционными заболеваниями, но, как и каждый человек, слежу "за сводками".

Идея не лезет ни в какие ворота. Заражать молодых, чтоб половина умерли, а у выживших "иммунитет появился"? Бред и маразм.

Давайте уж лучше на самоизоляции посидим. Береженого Бог бережет.

Темы коронавирус молодые люди давид заридзе александр кекуле метод борьбы с пандемией
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Идея "заразить всю молодежь коронавирусом" - не метод, а полный бред
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