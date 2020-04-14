Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Переворачивание на живот помогает спасти жизнь пациентам с COVID-19

Здоровье

Профессор Школы медицины Юго-Восточного университета в китайском Хайбо Цю рассказал о результатах исследования, которое проводилось в больнице в Ухане. Специалисты выяснили, что некоторым пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, помогает лежание лицом вниз.

Лежание на животе может быть эффективнее, чем применение аппарата ИВЛ

Профессор Цю теперь выступил соавтором статьи в Американском журнале респираторной и критической медицины, опубликованной после того, как этот опыт применили в США. По словам американских врачей, этот простой способ спасает жизни на 100%, и у каждого пациента наступают улучшения.

Суть этого метода заключается в том, что в легкие пациента поступает больше кислорода, так как они перемещаются в переднюю часть грудной клетки.

Медики узнали о пользе данного положения еще в 2013 году, когда пытались снизить смертность у пациентов с тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом. Теперь выяснилось, его можно использовать и в лечении коронавирусных пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские врачи предлагают два способа лечения коронавирусной инфекции.

Темы covid-19 живот пациенты коронавирус китайские врачи
Новости Все >
Переворачивание на живот помогает спасти жизнь пациентам с COVID-19
Египет проведет для туристов виртуальные экскурсии
Врачи назвали симптом коронавируса, при котором нужно вызывать скорую
Власти Саратовской области отложили открытие парикмахерских
Врач рассказала, какие травы можно принимать при коронавирусе
Как спасти и сохранить памятники деревянного зодчества?
Аналитик: в России возможен рост цен на лекарства
Из Google Play удалили приложение "Карта жителя Нижегородской области"
Темпы роста заболеваемости коронавирусом в Италии снова снизились
Украинский аналитик: в окружении Зеленского нет надежных кадров
Последние материалы
Сколько карантина выдержит экономика России
Переворачивание на живот помогает спасти жизнь пациентам с COVID-19
Египет проведет для туристов виртуальные экскурсии
Врачи назвали симптом коронавируса, при котором нужно вызывать скорую
Власти Саратовской области отложили открытие парикмахерских
Какие рекомендации нам дают планеты
Врач рассказала, какие травы можно принимать при коронавирусе
На фоне пандемии вылезают уши системных проблем
Как спасти и сохранить памятники деревянного зодчества?
Аналитик: в России возможен рост цен на лекарства
Популярное
Общество
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00

Президент России Владимир Путин запланировал очередное обращение к россиянам на 17:00 13 апреля.

Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Российский шоу-бизнес
Татьяна Буланова в больнице и почти не разговаривает
Новости Украины
Медики разгадали феномен "неболеющего" украинского региона
Василий Амирджанов На фоне пандемии вылезают уши системных проблем Василий Амирджанов Любовь Степушова Стоит ли верить гневу Нурсултана? Любовь Степушова Игорь Буккер Каменный век может скоро вернуться из-за изменения климата Игорь Буккер
Комментарии
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Мир наизнанку: либералы предложили раздать деньги жителям России
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Альштейн назвал условия отмены режима самоизоляции в России
Чем Китай ответит Западу на травлю из-за коронавируса
"Путин выражает интересы олигархов": в России растет число тех, кто так считает
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Журналисты NYT обвиняют Путина в создании коронавируса
Где и почему живут дольше всего?
Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан
Владимир Путин обратится к россиянам 13 апреля в 17:00
Касабланка: близкий финал путешествия экспедиции "Дорогами «Дакара»"
Госдума перенесла дату окончания Второй мировой войны на 3 сентября
Треть депутатов Госдумы не вышла на работу после теста на COVID-19
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ