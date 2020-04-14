Переворачивание на живот помогает спасти жизнь пациентам с COVID-19

Профессор Школы медицины Юго-Восточного университета в китайском Хайбо Цю рассказал о результатах исследования, которое проводилось в больнице в Ухане. Специалисты выяснили, что некоторым пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжелой форме, помогает лежание лицом вниз.

Лежание на животе может быть эффективнее, чем применение аппарата ИВЛ

Профессор Цю теперь выступил соавтором статьи в Американском журнале респираторной и критической медицины, опубликованной после того, как этот опыт применили в США. По словам американских врачей, этот простой способ спасает жизни на 100%, и у каждого пациента наступают улучшения.

Суть этого метода заключается в том, что в легкие пациента поступает больше кислорода, так как они перемещаются в переднюю часть грудной клетки.

Медики узнали о пользе данного положения еще в 2013 году, когда пытались снизить смертность у пациентов с тяжелым острым респираторным дистресс-синдромом. Теперь выяснилось, его можно использовать и в лечении коронавирусных пациентов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что китайские врачи предлагают два способа лечения коронавирусной инфекции.