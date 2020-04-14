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Источник Правда.Ру

Китайские эксперты оценили уровень принятых РФ мер в борьбе с COVID-19

Здоровье

Сегодня, 14 апреля в Городской клинической больнице им. Боткина прошла встреча Клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы с делегацией медицинских специалистов из Китая.

В Китае уже справились с коронавирусом, поэтому теперь китайские врачи-инфекционисты и эпидемиологи делятся опытом с российскими специалистами.

"Специалисты из КНР советуют, как следует разобщать людей, как нужно выявлять и как лечить коронавирусную инфекцию", — сообщила Анастасия Ракова.

Китайские эксперты прибыли в Москву из Харбина спецрейсом Министерства обороны РФ. Они хотят встретиться с российскими коллегами, чтобы поделиться своим опытом в лечении коронавирусных пациентов. 

Врачи из КНР планируют посетить ведущие столичные стационары, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Они хотят встретиться с российскими коллегами и провести лекции для руководителей клиник.

Специалисты из Китая уже посетили строительную площадку в Новой Москве, где скоро завершится строительство инфекционной больницы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19.

Темы кнр covid-19 москва коронавирус
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