Сегодня, 14 апреля в Городской клинической больнице им. Боткина прошла встреча Клинического комитета Департамента здравоохранения Москвы с делегацией медицинских специалистов из Китая.
В Китае уже справились с коронавирусом, поэтому теперь китайские врачи-инфекционисты и эпидемиологи делятся опытом с российскими специалистами.
"Специалисты из КНР советуют, как следует разобщать людей, как нужно выявлять и как лечить коронавирусную инфекцию", — сообщила Анастасия Ракова.
Китайские эксперты прибыли в Москву из Харбина спецрейсом Министерства обороны РФ. Они хотят встретиться с российскими коллегами, чтобы поделиться своим опытом в лечении коронавирусных пациентов.
Врачи из КНР планируют посетить ведущие столичные стационары, где проходят лечение пациенты с коронавирусом. Они хотят встретиться с российскими коллегами и провести лекции для руководителей клиник.
Специалисты из Китая уже посетили строительную площадку в Новой Москве, где скоро завершится строительство инфекционной больницы.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в США опубликовали первые результаты испытаний вакцины от COVID-19.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.