Даже небольшие физические нагрузки помогают организму держать себя в тонусе и противостоять внешним угрозам, в том числе и инфекционным болезням.
Об этом сообщил президент общества "Трудовые резервы" Илья Галаев в интервью "Известиям".
"Даже лёгкая нагрузка поможет держать себя в форме и укрепить иммунитет. При занятиях спортом очень важна система и поддержка. Для этого мы решили объединить людей в новое спортивное комьюнити", - утверждает эксперт.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.