Эксперт напомнил о необходимости занятий спортом на самоизоляции

Даже небольшие физические нагрузки помогают организму держать себя в тонусе и противостоять внешним угрозам, в том числе и инфекционным болезням.

Об этом сообщил президент общества "Трудовые резервы" Илья Галаев в интервью "Известиям".