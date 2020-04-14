Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

В Москве от коронавирусной инфекции вылечились уже 1 016 человек

Здоровье

От коронавируса вылечились 1 016 москвичей. Такие данные приводит заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, за сутки вылечились еще 179 пациентов после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции в городских больницах.

"Пациенты, которым после выписки еще нужно находиться под наблюдением врача, получили соответствующие рекомендации", — сообщила Анастасия Ракова.

По данным на 13 апреля, в столице коронавирус выявили еще у 1 355 человек. В общей сложности в России подтвердили 2 558 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом составляет 18 328 человек.

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, как и когда выписываются пациенты, вылечившиеся от коронавируса. Главным критерием для выписки пациента является его самочувствие, а не наличие отрицательного теста.

Также важно, чтобы у человека была нормальная температура и не было трудностей с дыханием. Кроме того, имеют значение и результаты компьютерной томографии.

Темы covid-19 москва коронавирус
Новости Все >
Эксперт напомнил о необходимости занятий спортом на самоизоляции
Емельяненко показал красотку, которая вызвала его на бой
Врач рассказал, как правильно мыть руки при пандемии коронавируса
В РПЦ дали советы по благословлению куличей на Пасху дома
В Москве от коронавирусной инфекции вылечились уже 1 016 человек
У руководителя проекта “Омбудсмен полиции” проводят обыски
В РПЦ рассказали, как освятить куличи дома
"Тур де Франс" будет перенесен после решения Макрона
Российские военные продезинфицировали еще семь больниц в Сербии
Более тысячи москвичей победили коронавирус
Последние материалы
У руководителя проекта “Омбудсмен полиции” проводят обыски
В РПЦ рассказали, как освятить куличи дома
"Тур де Франс" будет перенесен после решения Макрона
Российские военные продезинфицировали еще семь больниц в Сербии
Более тысячи москвичей победили коронавирус
Нанотехнологии шагнули в медицину
Медики назвали лучший природный антисептик
Навка рассказала, как встречает Пескова с работы
На химзаводе в Тверской области произошла утечка брома
Жители 51 региона России за сутки заболели коронавирусом
Популярное
Новости медицины
Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ

Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.

Мясников пояснил, почему умирают пациенты, подключенные к аппаратам ИВЛ
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Новости медицины
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Здоровье
Стоит ли разогревать пищу в микроволновке? - комментарий эксперта
Новости Белоруссии
Лукашенко жестко раскритиковал инфицированных коронавирусом
Василий Амирджанов Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Астероид и черная дыра привлекли внимание землян Игорь Буккер Любовь Степушова Домыслы о катастрофе под Смоленском Польше больше не нужны Любовь Степушова
Комментарии
Лукашенко упростил визовый режим с Евросоюзом
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Врач рассказал о "русском чуде" во время пандемии
В России особый сценарий распространения коронавируса - эксперт ВШЭ
Почему "сделку века" по нефти называют провалом России
Что общество не заметило в поправках
Мировая пандемия коронавируса преодолела отметку в 2 миллиона заражений
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Китай обвиняет Россию в импортировании коронавируса
Почему такая паника вокруг коронавируса
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Украина нашла нового "антикризисного менеджера"
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Путин: ситуация с COVID-19 в РФ меняется не в лучшую сторону
Почему такая паника вокруг коронавируса
Василий Колташов: обнулением недовольна оппозиция, народу важно другое
Саратовским школьникам показали порно во время дистанционного урока
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ