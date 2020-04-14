В Москве от коронавирусной инфекции вылечились уже 1 016 человек

От коронавируса вылечились 1 016 москвичей. Такие данные приводит заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Таким образом, за сутки вылечились еще 179 пациентов после прохождения курса лечения от коронавирусной инфекции в городских больницах.

"Пациенты, которым после выписки еще нужно находиться под наблюдением врача, получили соответствующие рекомендации", — сообщила Анастасия Ракова.

По данным на 13 апреля, в столице коронавирус выявили еще у 1 355 человек. В общей сложности в России подтвердили 2 558 новых случаев заболевания. Таким образом, общее число заболевших коронавирусом составляет 18 328 человек.

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, как и когда выписываются пациенты, вылечившиеся от коронавируса. Главным критерием для выписки пациента является его самочувствие, а не наличие отрицательного теста.

Также важно, чтобы у человека была нормальная температура и не было трудностей с дыханием. Кроме того, имеют значение и результаты компьютерной томографии.