Медики решили напомнить о самом эффективном природном средстве, которое имеет мощный противовоспалительный эффект. Речь идёт о куркуме.
Материал о преимуществах куркумы был опубликован на портале Food.News.
Своему эффекту растение обязано куркумину, который подавляет рост патогенной микрофлоры в кишечнике. Диетологи рекомендуют добавлять специю в смузи, заправки для салатов, гарниры, маринады для рыбы и курицы.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.