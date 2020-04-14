Медики назвали лучший природный антисептик

Медики решили напомнить о самом эффективном природном средстве, которое имеет мощный противовоспалительный эффект. Речь идёт о куркуме.

Материал о преимуществах куркумы был опубликован на портале Food.News.

Своему эффекту растение обязано куркумину, который подавляет рост патогенной микрофлоры в кишечнике. Диетологи рекомендуют добавлять специю в смузи, заправки для салатов, гарниры, маринады для рыбы и курицы.