В Москве рассказали о порядке выписки пациентов с коронавирусом

В Департаменте здравоохранения Москвы объяснили, как и когда выписываются пациенты, вылечившиеся от коронавируса. Главным критерием для выписки пациента является его самочувствие, а не наличие отрицательного теста.

Важно, чтобы у пациента была нормальная температура и не было проблем с дыханием. Также важны и результаты компьютерной томографии: не должно быть зон "матового стекла", то есть изображения патологических изменений в ткани легких.

Пациент может долечиться дома

Если состояние пациента не внушает опасений, он может долечиться дома. В случае согласия он должен подписать документ, обязывающий его соблюдать режим самоизоляции.

Пациента отвозят домой спецтранспортом, ему выдают маски и противовирусные препараты. Пациента консультируют врачи телемедицинского центра, расположенного в одной из городских школ.

Если жилищные условия не позволяют пациенту продолжить лечение в домашних условиях, он может переехать в обсерватор. Это возможно, если, например, вместе с пациентом в квартире проживают беременная женщина или пожилые родственники.