Первые результаты исследования московских медиков на наличие антител к новому типу коронавируса показали, что иммунитет к опасному недугу выработали 7% испытуемых.
Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По её словам, массовое тестирование столичных медиков на наличие антител от коронавируса начнется 14 апреля.
"Новый диагностический инструмент позволит ретроспективно выявлять переболевших, изучать популяционной иммунитет и проводить оценку эффективности разрабатываемых вакцин против COVID-19", — рассказала Попова.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.