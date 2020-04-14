У 7% московских медиков обнаружили иммунитет к коронавирусу

Первые результаты исследования московских медиков на наличие антител к новому типу коронавируса показали, что иммунитет к опасному недугу выработали 7% испытуемых.

Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По её словам, массовое тестирование столичных медиков на наличие антител от коронавируса начнется 14 апреля.