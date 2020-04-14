В России особый сценарий распространения коронавируса - эксперт ВШЭ

В России распространение коронавируса идёт по особому сценарию, который не похож на механизм распространения инфекции в других странах.

Такое мнение высказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.

По её мнению, ситуация в России значительно отличается от того, что сейчас происходит в США, Италии и Испании. Это происходит из-за того, что жители Москвы преимущественно не соблюдают режим самоизоляции.