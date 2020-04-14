В России распространение коронавируса идёт по особому сценарию, который не похож на механизм распространения инфекции в других странах.
Такое мнение высказала директор Института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович.
По её мнению, ситуация в России значительно отличается от того, что сейчас происходит в США, Италии и Испании. Это происходит из-за того, что жители Москвы преимущественно не соблюдают режим самоизоляции.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.