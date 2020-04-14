Минздрав: в России разработан препарат от коронавируса

Препарат для лечения коронавирусной инфекции разработан российской компанией.

Об этом сообщил Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ во время совещания правительства.

Как подчеркнул министр, новое лекарство - разработка российских ученых на базе препаратов, тестировавшихся в разных странах. Уже выпущена первая партия, предназначенная для клинических испытаний.

По словам Мурашко, в течение короткого времени - дней за 10-12 - эксперты оценят результаты доклинических исследований, и начнется процесс тестирования лекарства.

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