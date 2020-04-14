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Источник Правда.Ру

Минздрав: в России разработан препарат от коронавируса

Здоровье

Препарат для лечения коронавирусной инфекции разработан российской компанией.

Об этом сообщил Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ во время совещания правительства.

Как подчеркнул министр, новое лекарство - разработка российских ученых на базе препаратов, тестировавшихся в разных странах. Уже выпущена первая партия, предназначенная для клинических испытаний.

По словам Мурашко, в течение короткого времени - дней за 10-12 - эксперты оценят результаты доклинических исследований, и начнется процесс тестирования лекарства. 

Ситуация с коронавирусом в России

По данным оперативного штаба, на 13 апреля, в России

  • зарегистрировано 18 328 случаев заболевания COVID-19,
  • вылечено 1470 пациентов,
  • скончались 148 человек.
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