Препарат для лечения коронавирусной инфекции разработан российской компанией.
Об этом сообщил Михаил Мурашко, глава Минздрава РФ во время совещания правительства.
Как подчеркнул министр, новое лекарство - разработка российских ученых на базе препаратов, тестировавшихся в разных странах. Уже выпущена первая партия, предназначенная для клинических испытаний.
По словам Мурашко, в течение короткого времени - дней за 10-12 - эксперты оценят результаты доклинических исследований, и начнется процесс тестирования лекарства.
По данным оперативного штаба, на 13 апреля, в России
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.