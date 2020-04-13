Доктор Мясников: пик заболеваемости COVID-19 наступит в конце апреля

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, когда в России наступит пик заболеваемости новым типом коронавирусаCOVID-19.

Он считает, что в нашей стране откладывается пик заболеваемости, скорее всего он наступит в конце апреля.

"Заболевание развивается по своим законам, многое зависит от поведения людей. Получается, что пик у нас приходится на конец месяца", — сообщил Мясников.

Врачи считает, что после пика будет спад пандемии, а после него уже может быть вторая волна. Он отметил, что болезнь по нарастанию закончится к середине-концу мая.

Он добавил, что надеется на то, что ограничительные меры, которые введены сейчас в России до конца апреля, не придется продлевать.

Ранее доктор Мясников говорил о том, что пандемия продлится 2-3 года. Он отметил, что хоть COVID-19 на 75% и схож с известными науке вирусами он всё-же имеет свойства, которые остаются неизвестными до сих пор. По мнению медика, человечеству предстоит пережить несколько волн заболеваемости, чтобы выработать иммунитет к недугу.