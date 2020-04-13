Эксперт призвала не разлучать младенца с матерью, больной коронавирусом

Центры США по контролю и профилактике заболеваний уверены, что мать с положительным тестом на коронавирус не должна находиться рядом с новорожденным до тех пор, пока не перестанет быть заразной. Однако доктор медицинских наук Алисон Стубе утверждает обратное, передает РИА "Новости".

"Нет никаких доказательств того, что раннее разделение младенцев и матерей с подозреваемым или подтвержденным COVID-19 улучшает результаты. Хотя разделение может минимизировать риск передачи вируса от матери к ребенку во время пребывания в больнице, оно может иметь потенциальные негативные последствия как для матери, так и для ребенка", — отмечает Алисон.

По ее словам, разлука с матерью лишит ребенка материнского молока, что негативно скажется на состоянии его иммунной системы.