В России создали уже 10 тест-систем для обнаружения коронавируса

В Российской Федерации прошли официальную регистрацию уже десять тест-систем, предназначенных для определения коронавирусной инфекции в организме.

Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по эпидемиологической ситуации в РФ.