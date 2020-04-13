В Российской Федерации прошли официальную регистрацию уже десять тест-систем, предназначенных для определения коронавирусной инфекции в организме.
Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании по эпидемиологической ситуации в РФ.
"В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано десять тест-систем, которые позволяют выявлять и тестировать заболевание. Сегодня 254 лаборатории, из которых 18 частных, проводят тестирование. На сегодняшний день в Российской Федерации тестирования проведены на 1 миллион 360 тысяч исследований", — пояснила Голикова.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.