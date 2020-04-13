Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что некоторые российские регионы игнорируют режим самоизоляции, введенный в стране в связи с распространением нового типа коронавируса.
По её словам, показатель самоизоляции российских граждан измеряется специальным иденксом.
"К сожалению, не во всех регионах страны граждане соблюдают эту самую самоизоляцию", - рассказала Голикова на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.