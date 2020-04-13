Голикова: не во всех регионах России соблюдают режим самоизоляции

Вице-премьер правительства России Татьяна Голикова заявила, что некоторые российские регионы игнорируют режим самоизоляции, введенный в стране в связи с распространением нового типа коронавируса.

По её словам, показатель самоизоляции российских граждан измеряется специальным иденксом.