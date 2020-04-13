Лимоны и чеснок не спасут от COVID-19

В Роспотребнадзоре оценили, насколько полезные свойства лимонов и чеснока могут помочь в профилактике коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Что касается цитрусовых, чеснока или меда, считается, что они укрепляют общий иммунитет, могут работать как жаропонижающее средство. Но существенной роли в профилактике коронавируса, как и других респираторных инфекций, они не играют", — рассказали в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что самая надежная защита от COVID-19 — регулярное мытье рук, личная гигиена и соблюдение дистанции при контакте с окружающими.