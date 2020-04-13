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Источник Правда.Ру

Как правильно носить одноразовые маски и перчатки

Здоровье » Здоровье и профилактика » Профилактика

Специалисты предупреждают, что маски и одноразовые перчатки при неправильном ношении принесут гораздо больше вреда, чем пользы.

Для правильного использования перчаток нужна тренировка

Перчатки из винила, латекса или нитрила создают ощущение стерильности, но они обеспечивают защиту от бактерий и вирусов лишь на очень короткое время, предупреждают немецкие врачи, пишет Deutsche Welle.

Они изготовлены из пористого материала, поэтому чем дольше их носят, тем легче патогенные микроорганизмы могут проникнуть внутрь. Именно поэтому врачи после использования одноразовых перчаток тщательно моют и дезинфицируют руки.

Более того, врачи предупреждают, что ношение перчаток может даже увеличить риск заражения, так как в одноразовых перчатках кожа начинает очень быстро потеть, а пот — это идеальная среда для размножения бактерий и вирусов всех видов.

Пульмонолог из Германии Йенс Мэтью в интервью немецкой SWR заявил, что "за очень короткое время одноразовая перчатка собирает на своей поверхности гораздо больше бактерий, чем недавно вымытая рука".

Специалисты добавляют, что требуется тренировка, чтобы правильно снимать перчатки, чтобы при их снятии микроорганизмы не оказывались бы потом на руках, запястьях или рукавах верхней одежды.

Поэтому,  защищаясь от коронавируса, нужно придерживаться традиционных профилактических мер — тщательно мыть руки с мылом и по возможности воздерживаться от посещения общественных мест. А надевать одноразовые перчатки при походе в магазин уж точно не стоит.

Лучше социальная дистанция, чем маска

Что касается ношения масок, то представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович в эфире передачи "Воскресный вечер" на телеканале "Россия-1" сказала, если человек носит медицинскую маску и при этом не соблюдает другие меры предосторожности во время распространения коронавируса, например:

  •  дезинфекцию рук
  • социальную дистанцию, то риск заражения возрастает.

"Маска не полностью защищает, так что если будет только маска, но человек не будет соблюдать дистанцию, мыть руки — точно заболеет. Тогда маска сделает больше вреда. Маска не вредна сама по себе. Вред в том, что люди могут поменять свое поведение", — пояснила она.

Эксперт напомнила, что маска должна быть сухой, иначе возникает риск для человека, что она станет источником инфекции. Маску нужно менять через два часа.

Представитель ВОЗ также уточнила, если здоровый человек находится с больным в одном помещении или в толпе, тогда ему нужна маска.

В то же время самый эффективный способ защиты от коронавируса — это дистанция.

"Дистанция защищает от заражения больше, чем маска", — рассказала эксперт. Ранее в ВОЗ дали рекомендации, как правильно носить медицинские маски. По словам специалистов организации, маска должна плотно прилегать к лицу и закрывать нос.

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Темы коронавирус профилактика медицинские маски медицинские перчатки
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