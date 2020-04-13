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Новые случаи заболевания коронавирусом выявлены в 62 регионах России

Здоровье

Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 62 регионах России. Наибольшее их число в Москве.

Как сообщает оперативный штаб, всего в стране за сутки коронавирус диагностирован у 2 558 человек. 18 человек скончались. Всего в России коронавирусом болеют свыше 18,3 тысячи пациентов. Жертвами вируса стали 148 пациентов.

В столице за сутки зафиксировано 1355 новых случаев. Также в числе антилидеров Московская область, где получено 495 положительных тестов, и Санкт-Петербург, где положительные тесты получили 121 человек.

🔸Москва — 1355

🔸Московская область — 495

🔸Санкт-Петербург — 121

🔸Тверская область — 44

🔸Краснодарский край — 41

🔸Нижегородская область — 30

🔸Ростовская область — 26

🔸Красноярский край — 25

🔸Республика Башкортостан — 23

🔸Оренбургская область — 20

🔸Рязанская область — 18

🔸Пензенская область — 17

🔸Ленинградская область — 16

🔸Республика Мордовия — 16

🔸Ульяновская область — 16

🔸Курская область — 15

🔸Кабардино-Балкарская Республика — 15

🔸Чувашская Республика — 15

🔸Кировская область — 15

🔸Тюменская область — 14

🔸Хабаровский край — 14

🔸Владимирская область — 13

🔸Ставропольский край — 12

🔸Воронежская область — 11

🔸Тульская область — 11

🔸Республика Татарстан — 11

🔸Калужская область — 10

🔸Республика Марий Эл — 10

🔸Новгородская область — 8

🔸Новосибирская область — 8

🔸Архангельская область — 7

🔸Свердловская область — 7

🔸Иркутская область — 7

🔸Ивановская область — 6

🔸Липецкая область — 6

🔸Волгоградская область — 6

🔸Забайкальский край — 6

🔸Орловская область — 5

🔸Псковская область — 5

🔸Республика Ингушетия — 5

🔸Самарская область — 5

🔸Смоленская область — 4

🔸Калининградская область — 4

🔸Ямало-Ненецкий АО — 4

🔸Республика Бурятия — 4

🔸Томская область — 4

🔸Приморский край — 4

🔸Челябинская область — 3

🔸Республика Саха (Якутия) — 3

🔸Карачаево-Черкесская Республика — 2

🔸Чеченская Республика — 2

🔸Саратовская область — 2

🔸Алтайский край — 2

🔸Кемеровская область — 2

🔸Брянская область — 1

🔸Республика Карелия — 1

🔸Вологодская область — 1

🔸Астраханская область — 1

🔸Омская область — 1

🔸Магаданская область — 1

🔸Еврейская АО — 1

🔸Республика Крым — 1

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