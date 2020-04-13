Новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 62 регионах России. Наибольшее их число в Москве.
Как сообщает оперативный штаб, всего в стране за сутки коронавирус диагностирован у 2 558 человек. 18 человек скончались. Всего в России коронавирусом болеют свыше 18,3 тысячи пациентов. Жертвами вируса стали 148 пациентов.
В столице за сутки зафиксировано 1355 новых случаев. Также в числе антилидеров Московская область, где получено 495 положительных тестов, и Санкт-Петербург, где положительные тесты получили 121 человек.
🔸Москва — 1355
🔸Московская область — 495
🔸Санкт-Петербург — 121
🔸Тверская область — 44
🔸Краснодарский край — 41
🔸Нижегородская область — 30
🔸Ростовская область — 26
🔸Красноярский край — 25
🔸Республика Башкортостан — 23
🔸Оренбургская область — 20
🔸Рязанская область — 18
🔸Пензенская область — 17
🔸Ленинградская область — 16
🔸Республика Мордовия — 16
🔸Ульяновская область — 16
🔸Курская область — 15
🔸Кабардино-Балкарская Республика — 15
🔸Чувашская Республика — 15
🔸Кировская область — 15
🔸Тюменская область — 14
🔸Хабаровский край — 14
🔸Владимирская область — 13
🔸Ставропольский край — 12
🔸Воронежская область — 11
🔸Тульская область — 11
🔸Республика Татарстан — 11
🔸Калужская область — 10
🔸Республика Марий Эл — 10
🔸Новгородская область — 8
🔸Новосибирская область — 8
🔸Архангельская область — 7
🔸Свердловская область — 7
🔸Иркутская область — 7
🔸Ивановская область — 6
🔸Липецкая область — 6
🔸Волгоградская область — 6
🔸Забайкальский край — 6
🔸Орловская область — 5
🔸Псковская область — 5
🔸Республика Ингушетия — 5
🔸Самарская область — 5
🔸Смоленская область — 4
🔸Калининградская область — 4
🔸Ямало-Ненецкий АО — 4
🔸Республика Бурятия — 4
🔸Томская область — 4
🔸Приморский край — 4
🔸Челябинская область — 3
🔸Республика Саха (Якутия) — 3
🔸Карачаево-Черкесская Республика — 2
🔸Чеченская Республика — 2
🔸Саратовская область — 2
🔸Алтайский край — 2
🔸Кемеровская область — 2
🔸Брянская область — 1
🔸Республика Карелия — 1
🔸Вологодская область — 1
🔸Астраханская область — 1
🔸Омская область — 1
🔸Магаданская область — 1
🔸Еврейская АО — 1
🔸Республика Крым — 1
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.